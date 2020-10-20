台南市議會定期會20日進行市府地政局、都發局工作報告時，國民黨議員輪番砲轟市府是土地飆漲的幫凶，公共設施保留地及學校用地有人動用關係解編，雙方有無對價關係？是否涉及圖利？檢調應深入追查。

謝龍介怒批，台南土地年年漲，前台南市長賴清德還回溯房屋稅，造成房價暴漲，民眾買不起房子，就算勉強買到房子也繳不起稅；地政局說明年調公告現值，不調公告地價，一切依市場機制，就因為市府這種心態，台北、桃園、高雄的建商都來台南搶地，小老百姓賺的錢追得上房價嗎？市府更應該要有良心，怎可讓公共設施用地、學校用地解編變成建地，當年武聖夜市案引起軒然大波，三立資格不符無法投標，市府居然大開後門，讓三立順利得標，變成是官商勾結幫凶，離市民越來越遠，離利益越來越近。

蔡育輝也非常不滿地說，停車位一位難求是台南市民的痛，交通局到處興建停車場，腦筋還動到成功國小操場、水萍塭公園，準備興建地下停車場；既然急需停車場，怎會離譜到解編停車場公共設施保留地？所有解編的公共設施用地都要靠關係，地主也因此獲得暴利，是否是圖利，中間有無對價關係？檢調應深入調查。

蔡淑惠指出，市府因九份子抵費地市地重劃，當年舉債26億，現在已賣了55億元，還有十幾筆土地預估還能為市庫進帳1億元，市府獲利翻倍的成長，但相對地也帶頭漲地價，因土地成本高，未來台南市還將興建4000戶社會宅，但取得的地價貴，如何照顧弱勢？社會住宅的發展性，未來將如何維護管理？市府應預先準備。

王家貞表示，台南房價8年間漲了40％，漲幅之高緊追台中之後；可是台中建設突飛猛進，台南呢？地政局雖說台南地價基底低，但南部薪資之低也讓人心酸，台南市民的薪資8年間有漲40％嗎？市府不斷賣地成了高房價幫兇。

洪玉鳳認為，中西區是老舊社區，早已沒有開發的大片土地，可是教育部在台南市有很多產學用地，其中一塊10多公頃的文大11大學及高中產學用地，就在民權路尾，這塊地本來準備提供給台南護校擴校使用，但因少子化擺了幾十年，教育部不願跟南市府談，市府應積極處理，讓這塊地成為中西區發展新亮點。

林美燕也說，土地和房價一直飆漲，年輕人上班族都買不起房，中央6都試辦包租代管計畫，台北老屋修繕5萬元，台南只提供1萬元老屋修繕，這能減輕租屋和弱勢壓力嗎？目前第一期媒合322件，第二期媒合466件，市府應更努力推動此計畫。

(中時 )