婚禮本該是囍事一樁，有情人終成眷屬，很難不將幸福感染周遭的人，不過印尼這場婚禮，其中主要家人成員卻不怎麼開心，只見婚禮照片中新郎笑容滿面，左擁右抱兩名嬌妻，不過其中一名妻子卻表情凝重，新郎父親看起也相當無奈。

艾哈邁娶兩妻，大老婆(左)臉臭到不行(圖片取自/tribunnews)

18歲年輕男子艾哈邁（Ahmad Rizal），日前舉辦一場婚禮掀起熱議，還在就讀高職的艾哈邁，上個月才與國中畢業的少女A結婚，當時艾哈邁父母給媳婦家族250萬印尼盾（約台幣5000元）聘金，這筆金額對男方家庭來說是不小的負擔。

想不到新婚才一個禮拜，一名還在念高中的少女B，帶著家人登門拜訪，表示艾哈邁必須娶少女B，聽到消息的第一任妻子少女A隨即昏到，少女B見此狀況也不知所措，她以為少女A是到艾哈邁家中拜訪的客人，雖然事情發展出乎意料，但少女B表示「我們必須努力過得快樂」。

就算心不甘情不願，艾哈邁父母仍是得讓兒子將少女B娶進門，先付出100萬印尼盾（約台幣2000元）聘金，再花5000萬印尼盾（約台幣10萬元）替兒子還有2名嫩妻舉辦傳統宗教婚禮，至於艾哈邁接受兒子再娶妻的條件，就是必須完成高職學業，之後才有辦法養活家庭。

(中時新聞網)