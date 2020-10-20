智崴（5263）董事長歐陽志宏20日在法說會中表示，因疫情關係，下游客戶訂單遞延，估計2021年開幕的專案將創歷年新高，全球市占率將再攀上90％的高峰，不過，儘管訂單延後，但，智崴截至9月底的可入帳金額大約介於18億到20億元之間，成為未來營收的最大挹注。

他說，智崴的優勢之一是，所有的供應鏈都在台灣，造就智崴成為全球可以提供Total Solution的體感設備廠商，不像其它國際競爭對手，需要四處物色合作的供應鏈，使得智崴在疫情期間具有滿足客戶需求的公司。

但，也因為設備與原物料的採買，使用台幣，外銷國際，收取美元，使得智崴的營業毛利受到台幣升值的衝擊，不過，歐陽志宏強調，智崴營業收入的美元，基本上存在外幣帳戶，而公司則以充足的現金流，支應台幣支出，因此，匯損只是帳上的，一旦台幣未來貶值，智崴仍將沖回帳上虧損。

歐陽志宏指出，智崴的營業毛利率平均維持在45％到50％之間，不過，因台幣持續升值，以台幣兌美元升值一元，平均造成毛利率減少3％推估，今年整體毛利率恐將降至大約45％。

他表示，以智崴目前接單的狀況來看，第四季維持第三季水準，不過，若第四季能有新接訂單，營運表現則有機會優於第三季。智崴訂單認列方式是以完工比例認列，收款模式為接單時訂金20％到30％、工程進度至50％時，認列50％營收，出貨前總認列約80％，完工後出貨認列10％，裝機再認列10％。

歐陽志宏指出，智崴把產品走向，定位為世界級市場，目前產品的全球市佔率已達85％，因疫情關係，下游客戶訂單遞延，估計2021年開幕的專案將創歷年新高，全球市佔率將再攀上90％的高峰。

歐陽志宏強調，今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情的因素，一些客戶雖然延後建置計畫，但訂單並未取消，只是2年可完成的案子，變成3年完成而已，拉長付款，但沒有停止，。

他說，今年下半年開始，許多客戶已經提前開始為明、後年的開幕做準備，截至今年9月底，智崴可入帳的金額大約介於18億到20億元之間，成為未來最大的營收挹注。

歐陽志宏指出，智崴為了強化自己的優勢，在營運策略上，將採取「小大通吃」的模式，從大型的I-Ride飛行劇院，再擴大到「超級體感設備」V-Ride，目前，已出售給大陸長隆樂園，建置全球最大的體感平台。

至於小型產品，例如閃電對決、賽車模擬平台、以及飛行摸擬器等設備的市場拓展，他說，除了要擴展百貨商場之外，更要縮短交貨期程，以便下游客戶有快速需求時，能夠即時供貨。

(工商 )