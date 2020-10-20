台股第三季散戶較去年同期增加100萬人，不少理財小白前仆後繼進場，各式投資術熱議，其中，「生活投資法」為人所津津樂道，即「買你日常愛用商品的生產公司」，除了個股外，也可透過ETF打包，如統一FANG+ETF（00757）追蹤的尖牙股指數成分股10檔，包括臉書、IG、蘋果、亞馬遜、Google等。
統一FANG+ETF基金經理人袁永騰指出，人們對自己經常使用的產品或服務，通常會有一定的認同度，也有基本了解，尤其科技龍頭企業在商品、服務或技術上有領導地位，一舉一動皆受到全球關注，題材豐富，資訊透明度高，相對也容易掌握公司的營運動向與業績。
統一FANG+ETF追蹤的尖牙股指數成分股僅10檔，均為科技主流趨勢的世界級龍頭公司，提供的產品與服務很生活化，如刷臉書、滑IG、用蘋果iPhone、上亞馬遜網路購物，凡事拜Google大神、用 Gmail信箱、訂閱YouTube看網紅影音、遊戲玩家必敗Nvidia顯示卡等。
(工商 )
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