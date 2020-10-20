桃園市文化局今年舉辦「全員桃走中」的活動，與25座城市故事館合作，由文化局精心規畫，共推出了「文化走讀ONLINE」與「館舍數位集章」2大活動，桃園市長鄭文燦20日親自出席記者會現場，邀請民眾共同感受桃園的文化底蘊。
鄭文燦表示，桃園擁有豐沛的人文歷史，為保存城市記憶與打造文化特色，桃園市近年大力推動歷史建築活化再利用為城市故事館，截至今年已經有30座以上城市故事館，城市故事館群除了保存與呈現在地歷史風情，也積極與各級學校合作發展教案。
今年文化局特地舉辦「全員桃走中」的活動，與25座城市故事館合作，其中包括壢小故事森林、馬祖新村眷村文創園區、桃園光影文化館及南崁兒童藝術村等館區，設計了文化走讀及數位集章活動，帶領民眾更加認識桃園城市故事館群的特色。
記者會現場也邀請到知名旅遊說書人謝哲青共襄盛舉，他提到，桃園令他印象最深刻的地方就是擁有許多的眷村，且每次造訪桃園都會有耳目一新的感受，桃園城市風貌與以前十分不同，另外，他也親自造訪過多座桃園城市故事館，並發掘桃園獨特的多元文化及城市魅力，相信透過文化走讀活動，民眾彼此之間會有更多接觸、互動，並加深對家鄉的熱愛。
(中時 )
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