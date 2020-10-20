證交所最新統計，9月全體證券商稅後淨利31.63億元，較8月衰退55.33％，主因9月台股價量齊跌，但累計前9月稅後淨利仍有368.96億元，較去年同期成長21.78％，主要是拜今年來台股一路多頭漲勢，以及成交值爆量，券商獲利傳佳音。

證交所表示，9月大盤總成交值約4.371兆元，較8月減少10.04％，使證券商經紀手續費收入較8月減少，另9月證券商證券評價損失較多，使自營業務淨利較上月衰退125.31％，整體而言，9月全體證券商稅後淨利31.63億元，較8月衰退55.33％。

累計今年前9月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加61.42％，但今年截至9月底止，加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度小，使自營業務淨利較去年同期衰退45.16％，承銷業務淨利亦較去年同期衰退6.15％，全體證券商稅後淨利368.96億元，較去年同期成長21.78％。

若排除因今年3月間，因發行認售權證大幅虧損之個別證券商，其餘全體證券商稅後淨利為408.86億元，較去年同期稅後淨利296.82億元成長37.74％。

(工商 )