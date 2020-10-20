全球LED大廠CREE繼2019年轉出照明業務後，於20日宣布擬將旗下LED業務以3億美元出售給SMART Global Holdings（SGH）。TrendForce旗下光電研究處指出，近年LED產業中國廠商靠著產能和成本優勢迅速崛起，國際LED大廠如日亞化、OSRAM OS、Lumileds、CREE的市占持續流失，加上過去兩年全球經濟環境不佳，使傳統LED產業巨頭面臨企業易主、資產變賣或出售的困境。

回顧2013至2014年，CREE旗下LED封裝與照明業務年營收超過十億美元；LED業務營收排名僅次於日亞化學，位居全球第二。然近年受到中國廠商以低價策略競爭，以及LED照明市場成長趨緩影響，2019年其LED業務營收僅4.8億美元，排名由全球前三名下滑至第八名。

TrendForce分析，CREE本次僅以3億美元交易價格出售LED業務，相較Lumileds與OSRAM OS收購金額低了許多。主要原因在於美國近年針對科技公司的出售有諸多管轄與限制，CREE除了扮演LED照明供應商外，旗下WolfSpeed的碳化矽（SiC）業務為第三代半導體的關鍵元件，與美國航太科技與軍工領域合作密切，掌握大量敏感技術。而CREE的LED技術主要優勢為其SiC基板可大幅提升整體效能表現，再加上LED相關技術和專利與SiC技術又難以分割，使其僅能依賴於美國境內的可靠買家，交易金額也因此受限。

CREE在過去競爭對手的降價壓力下，近年已經逐步將LED業務外包給中國天電、台灣隆達等技術較為優良的LED代工合作夥伴。TrendForce表示，即使企業易主，目前CREE仍是其代工合作夥伴的重要客戶，且短期內將不會調整經營架構，因此代工供應鏈轉移至亞洲的趨勢並未改變。新股東沒有發展SiC基板的需求，因此可能會採用更加彈性的商業策略，預計未來將有在亞洲尋找晶片資源合作夥伴的可能性。

(工商 )