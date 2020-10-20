女生喝酒過量可能會失身！英國一名女子3年前在家中辦生日派對，喝茫後回房間僅著內衣就上床睡著，不料一名男性友人馬路斯（Marius Jackevicius），竟偷跑到臥室予以性侵，所幸女子的兒子聽到呼救聲前往查看，才沒釀成悲劇。

據英國《鏡報》報導，女子當時喝了酒之後決定先上樓回房休息，未料原本與男友喝酒的馬路斯，看到女子的男友醉倒在沙發上，竟起色心闖進女子的臥室，伸手非禮，女子驚醒發現不是男友，怒斥大吼：「滾出去！」，但馬路斯並不理會。

女子反抗掙扎無效，直到兒子疑似聽到母親呼救聲，跑到臥室查看，馬路斯才驚慌下床穿衣服，此時女子的男友醒來，將馬路斯打跑，幾天後馬路斯遭到逮捕，並坦承自己性侵女子，但沒有插入，法官判定，女子事後精神受到巨大創傷，最終將馬路斯判4年監禁。

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(中時新聞網)