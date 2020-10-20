徐若瑄為了自己監製電影十分賣命。（石智中攝）

丁寧在片中擔任關鍵一角。（石智中攝）

陳淑芳為了在片中獻唱苦練許久。（石智中攝）

孫可芳在片中與每位演員都有對戲戲份。（石智中攝）

徐若瑄監製兼主演的電影《孤味》獲金馬獎6項大獎提名，20日舉辦試片及茶敘，與陳淑芳、孫可芳、丁寧、張翰及導演許承傑等人再次聚首。她近來忙著宣傳唱片外，打片造勢活動又接踵而來，同時還得看顧4歲兒子Dalton，她坦言有了小孩後，就沒有收工時間，身體其實也出了點狀況：「一個多月來一直耳鳴，看了3個醫生都沒好，徐媽媽就跟我說『吃什麼藥都沒用！睏啦！』睡眠是最重要的，我昨天睡了10個小時就好多了。」而Dalton則叮嚀徐若瑄「健康比妳的事業重要」，相當懂事。

徐若瑄為了自己監製電影十分賣命，不但找來強大卡司演出，由片中演員陳淑芳、于子育演唱的電影同名主題曲〈孤味〉的製作過程更是一波三折，「其實我們邀請了3位以上的一線歌手來唱，然後卻一個一個被拒絕，我們都在著一個很期望、很興奮的心情，但是都被拒絕」，她不禁感嘆：「如果以後有人再邀請我唱電影主題曲，我都會盡量幫忙，因為被拒絕的感覺太難受了！」

徐若瑄透露：「後來我們突然看到一道光。天啊！我們的子育（于子育）就是歌手啊，她太久沒有唱歌都在演戲，她戲好到我們忘了她是一位歌手，因為我們被拒絕，而想到了最適合的人就在身邊，因為淑芳阿姨這首〈孤味〉就是整部戲的靈魂，然後子育又是演她年輕的時候，又是歌手又會唱，由她來銜接阿姨的情感，想到就雞皮疙瘩，很想哭，我們為什麼一直往外找，我們怎麼那麼傻，結果這首歌入圍了最佳原創電影歌曲，所以這就是天意！」

陳淑芳這次金馬獎一人入圍3項，除了角逐影后和最佳女配角外，在電影中獻唱則受金馬獎提名肯定，她自謙歌藝不佳，還默默地在拍攝歌唱戲之前包場卡拉OK店獨自練習，「我是藝人嘛，我就先問人家營業時間，店家11點開始，我就包之前的2個小時，從早上9點開始練，這樣持續練一個禮拜。因為我的聲音已經很低沉了，哥很難唱」。 一旁徐若瑄 、丁寧、孫可芳聽聞直呼：「阿姨一直說很難演、很難唱，結果她演很好又唱很好，又都入圍！」讓陳淑芳開玩笑說：「那我分一匹馬給妳們！」該片10月30日至11月1日搶先舉辦口碑場，並在11月6日全台正式上映。

(中時 )