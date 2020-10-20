桃園市八德區興豐路排水改善工程20日啟用，該工程總長2.6公里，經費1.2億，工程用地由國防部提供，將員樹林支渠截流至大漢溪，改善原本興豐路與懷德街排水量不足。可望解決瑞祥、大信、大竹及大安里排水問題。

八德區排水系統以茄苳溪及東門溪為主，其中懷德街一帶屬於東門溪流域，不過當地水路複雜，還有灌溉、排水功能，遇到大雨，就會造成當地淹水。經過市府協調，國防部軍備局無償提供用地，施作興豐路排水改善工程，全場2.6公里，工程經費1.2億中，中央補助8400萬、市府出3600萬。

桃園市長鄭文燦表示，此工程改善瑞祥、大信、大竹及大安里、國防大學等地區淹水問題。此外為改善整體八德淹水問題，市府推出東門溪全流域治理計畫，也獲得中央前瞻建設補助，總經費達41.52億元，還會興建樹仁三街、大湳、73A、74B及鳯鳴滯洪池。

水務局長劉振宇補充，員樹林支渠在2016年已經完成「化兵學校截流工程」及「員樹林支渠新設管制水門」，2工程可將員樹林支渠水量截流至大漢溪。如今興豐路排水改善工程屬於也是屬於員樹林支渠改善工程，包含設置箱涵1.1公里、土牛溝改建1.5公里、國防大學滯洪池改善。可以減少洪峰時流量達每秒8.5立方公尺的雨水。

(中時 )