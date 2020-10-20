北市社子島開發案進入第二階段環境評估審查程序，反對「全區區段徵收」的社子島自救會，以及支持加速開發的社子島居民權益促進會，2派人馬對壘。議員陳政忠20日質詢，自救會成員與抗議台南鐵路地下化團體根本同一批人。市府表示，會持續向民眾溝通，盡力協助。

陳政忠直指，反對社子島開發成員與抗議台南鐵路地下化根本是同一批人，不曉得這兩者究竟有何關係，但足以證明，社子島開發案已被高度政治化，完全沒專業，也沒有居民可表達權益的空間，扼殺居民的聲音，他們只要是說為了「土地正義」，都可到全台有開發爭議的地點做抗爭。

陳政忠質疑，社子島有1萬1000多名居民，而自救會對外說反對區段徵收的連署數達4000多份，促進會則達6000多份，但站在自救會那一方、又去抗議南鐵的教授學者，難道就可代表社子島整體的意見嗎？這是在做「幽靈環評審議」還是「政治審議」？

「社子島恐怕死在2024年總統大選的政黨惡鬥中！」陳政忠說，市長柯文哲一心想選總統，但若再不掌握社子島開發時間，恐怕胎死腹中，市府應盡速推進開發案審議程序，應提前至4月提報給內政部。

地政局長張治祥答詢，確實努力不足，對當前僵局也感到遺憾，但社子島開發案期程都在掌握中，最晚明年6月將區段徵收計畫提報內政部。環保局則說，針對上次環評會要求說明照顧弱勢、引進產業規畫、保留生態內涵等議題，土地開發總隊將於月底答覆，14位府外委員也會秉持專業續審。

(中時 )