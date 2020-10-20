台中市大里區德芳南路一帶，近年來發展快速餐廳林立！市議員李天生20日質詢爭取設置「德芳美食商圈」，打造大里美食街；同時要求推動「市七」與「廣二」用地合併開發，興建立體綜合大樓，滿足民眾消費及停車需求，希望藉此加速帶動大里地區進步發展。

李天生指出，德芳南路為大里地區重要外環道路，路面寬敞，鄰近台74快速道路，未來並規劃屯區捷運通過，進出交通、停車方便，發展潛力無窮，近年來吸引不少餐廳業者進駐，包括赤鬼、品田牧場、烤狀猿等知名商號，平時生意鼎盛，假日期間更是大排長龍，人潮不斷。

李天生表示，德芳南路一帶餐廳林立，不過缺乏整體評估規劃，公共設施不足，欠缺大型行銷活動，地方爭取成立「德芳美食商圈」，編列經費施設人行步道、裝置藝術、街頭意象、演奏區及打卡景點，希望打造成為「美食街」，創造大里的特色。

德芳南路和永隆路口的「市七」用地，租約今年年底到期，李天生建議和相鄰的「廣二」用地進行合併整體開發，興建立體綜合大樓，兼具傳統市場、美食街及停車空間等功能，一併解決民眾消費及停車需求問題。

市府經發局長張峯源說明，「市七」與「廣二」用地合併開發案，目前規劃採用ROT方式推動，並向中央申請經費補助中，預計3年完成，在規劃期間，希望繼續辨理市場招租，為期3年，得續約2年；至於地方爭取設置「德芳美食商圈」，將實地會勘瞭解是否可行。

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(中時 )