南投縣農業處人員，將領角鴞送到特有生物保育中心。（樹德公司提供／廖志晃南投傳真）

樹德企業公司在南投興建半山夢工廠，一隻保育類的領角鴞誤闖工地，還在31公尺高的生命樹附近棲息；施工人員發現後，通報縣府農業處，將牠轉送到集集特有生物研究保育中心觀察，再送回棲地八卦山野放。

鄰近八卦山的半山夢工廠，這幾天飛來一隻領角鴞，發現領角鴞的銓興營造公司巫主任指出，這隻領角鴞在生命樹與樹德人講堂之間來回穿梭，至少3天以上時間，後來因體力不支而掉落，被工作人員安置紙箱內，並於第一時間通報南投縣政府，農業處林務保育科也隨即派員處理。

保育科人員表示，領角鴞被列為2級保育類動物，這隻出現在夢工廠的領角鴞是成鳥，研判是在寬闊的場域中，找不到出口而受困，由於過度飛行導致體力不支而下降至地面；經後送至到特有生物研究保育中心觀察治療，確認健康無虞後，在棲地附近的八卦山野放。

樹德企業董事長吳宜叡說，貓頭鷹在布農族、賽德克族被稱為送子鳥，邵族則視為象徵日月潭守護神；半山夢工廠中剛好有代表大地意涵的生命樹，也有南島文化的展館，貓頭鷹 彷彿是提前到場參觀，幫工作夥伴加油打氣！而營救領角鴞行動，與樹德企業創辦人吳景霖保育山林的理念相符，也提醒大家為台灣生態保育盡心力。

(中時 )