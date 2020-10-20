彰化市南西北區衛生所自流感疫苗開打以來，天天人潮爆滿，上午貼出公告提醒民眾僅限6歲以下幼兒和特殊族群可入內施打流感疫苗。（謝瓊雲攝）

彰化市南西北區衛生所自流感疫苗開打以來，天天人潮爆滿，今天起每周二衛生所僅限6歲以下幼兒施打流感疫苗。（謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局上周緊急公告，流感疫苗施打改採限制分流措施，全縣27處衛生所，每周二僅限6歲以下幼兒施打。（衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

金孫們竟搶輸阿公阿嬤！公費流感疫苗5日開打以來天天爆量，疫苗存量不足更引發民眾焦慮搶打；但全台6歲以下幼兒施打率卻普遍偏低，彰化縣仍不到往年一半，衛生局決定提前分流，全縣27處衛生所，20日起每周二僅限幼兒接種，全速把落後的施打率追回來。

為提升幼兒自我防護力，小兒科醫師不斷呼籲家長盡早帶家中幼兒接種流感疫苗。公費流感疫苗開打以來幾乎天天秒殺，彰化縣不到十天就用掉一半疫苗；衛生局採分流措施，除合約醫療院所不設限，503個社區接種站僅限65歲以上接種，衛生所則優先提供65歲以上、6歲以下幼兒接種。

不料，幼兒家長竟搶輸爺奶！過去2周以來，6個月以上、3歲以下幼兒，流感疫苗施打率還不到15％，而目標值為40％以上，衛生局當機立斷決議採限制分流措施，上周五緊急預告，本周起每周二為幼兒限定接種日，讓本來周二就要帶小孩預防接種的家長不必多跑一趟。

衛生局長葉彥伯指出，往年50至64歲中壯年族群接種率都不到2成，且多為慢性病患者，利用門診拿藥時一併接種疫苗；今年可能是因為擔心新冠肺炎秋冬疫情，導致中壯年民眾「傾巢而出」，迅速直逼20％，而老年人族群2周來已達40％，預估可順利達成55％目標值。

葉彥伯說，多數3歲以下幼兒家長，習慣配合各階段疫苗接種時程，再到衛生所打疫苗，彰化縣衛生所固定星期二與家長約定預防接種，也因此每到這時段接種幼兒特別多，採限制分流，幼兒接種率就會慢慢追上來。

此外，長照機構依排定日程，由醫療團隊進入機構施打；幼兒園所則採自願事先報名，事先造冊、排程，一樣比照學童由醫療團隊到幼兒園施打，未報名者無法納入，家長需自行帶去施打。

(中時 )