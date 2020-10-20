一卡通公司先前發行的藍紅白拖造型一卡通造成市場轟動，現捲土重來，重新演繹藍白拖，結合迪士尼經典卡通人物「唐老鴨」，做成Q版藍白拖造型卡，10月21日上午11點起於OPEN POINT APP搶先開放預購，預料將再掀一波收藏搶購潮。

迪士尼的經典卡通人物唐老鴨於1934年動畫短片「聰明的小母雞」首度與大家見面，招牌水手服與獨特嗓音讓大家對他印象深刻。一卡通公司表示，唐老鴨除了本身角色的色系上與藍白拖相近外，直率的個性與代表台灣精神的藍白拖形象不謀而合，非常有趣，引發聯想設計開發成新款的造型一卡通。

本次設計的唐老鴨版藍白拖造型卡對比之前的經典版，造型顯得更圓潤可愛，色系上以唐老鴨的經典色藍白為主，以黃色作點綴，再加上唐老鴨的大頭吊飾，晃動時猶如唐老鴨搖頭晃腦用圓滾滾的雙眼看著，超吸睛又療癒。

「藍白拖唐老鴨造型一卡通」售價300元，2020年10月21日上午11點起將於OPEN POINT APP搶先開放預購，限量2,000個，售完為止。民眾登入APP後，可用OPEN POINT 1點加300元預購1個，每OPEN POINT會員帳號限購1個，11月11日起可於預購指定7-ELEVEN門市取貨。

另外，11月11日起亦可於momo購物網、PChome24h購物、蝦皮商城、Yahoo超級商城等網路購物平台，及一卡通臺北及臺中服務中心、高雄捷運美麗島站、站前店商品館及左營站旅遊諮詢台等實體通路購買。

(工商 )