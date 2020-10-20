歡慶光輝十月，華南銀行推出「4個月期、年息0.4％美元優利定存專案」，民眾可以把握近期美元貶值的走勢，加碼布局美元資產，華銀也同時推出「外匯活期存款享優『利』」、「結匯享優『匯』」、「基金申購手續費享2折優待」、「月月抽好禮」SNY數位帳戶等活動，以各種優惠條件回饋客戶，共同歡渡十月慶典。

華南銀行新推出的美元優利定存不需要搭配理財產品，也不限個人戶或企業戶，只要到華南銀行各地分行臨櫃以新台幣或其他幣別結購美元（OBU客戶限以外幣兌購美元），每筆定存最低承作金額個人戶單筆達1萬美元以上，企業戶單筆達5萬美元以上，都可享有該專案優惠利率，除提供客戶穩定報酬的美元理財工具外，也享有未來美元潛在升值的獲利機會，專案活動期間自即日起到10月30日或額滿即提前截止。

因應疫情所帶動宅經濟興起，華南銀行開戶免臨櫃的SNY帳戶，只要利用家中的電腦或平板在線上提出申請，經審核通過後就可以完成開戶交易，同時針對外幣SNY數位帳戶提供專屬的優惠活動，不受時間地點限制享受多重優惠，只要在SNY數位帳戶存入美元、澳幣、人民幣活期存款，美元在3,000元以下、澳幣在3,000元以下或人民幣在20,000元以下，就可以享有該幣別「6個月期定存牌告」優惠利率，如以線上結匯再享匯率優待，對於具基金投資需求的客戶，透過SnY數位帳戶申購基金更能享有手續費2折的優惠，另外對使用SnY帳戶完成「指定交易」的客戶，每成功完成一筆即可獲得一次抽獎機會，就有機會抽中iPhone 11 Pro 64G等大獎。

(工商 )