一年一度金融盛會，財訊金融獎今年首次新增消費者調查最佳數位帳戶、行動支付等金融服務類獎項，在百花齊放競爭激烈的環境下，第一銀行iLEO受到消費者肯定獲得最佳數位帳戶銀行優質獎。

第一銀行副總經理劉培文表示，一銀已成立120餘年，始終以「顧客至上，服務第一」的理念落實在實體分行及數位服務上，iLEO數位帳戶就像是一銀內部的創新實驗室，團隊堅持不打高空要接地氣，真正站在使用者角度出發打造最便利的數位產品，以此不斷精進優化金融服務，此次獲獎就是消費者給予最好的反饋。

「iLEO數位帳戶」陸續交出亮眼成績，成為數位帳戶市場前五大銀行外，今年8月也推出「iLEO獨資企業數位帳戶」，提供事業繁忙的獨資企業主更便捷的開戶管道，以行動力挺小微企業發展。今年9月更推出「未成年人線上開戶」服務，不僅滿足多元客群的需求，也同時擴增數位帳戶多元應用場景，更是業界首家同時提供成年人、未成年人、獨資企業戶等全方位線上開戶服務的銀行。

第一銀行將會持續善用既有的多元客群優勢，逐步串聯跨產業族群向外擴張，發展獨到的金融生態圈滿足各式客群金融需求。

(工商 )