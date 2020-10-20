震旦集團今（20）日成立滿55周年，由創辦人陳永泰與董事長袁蕙華率領經營團隊，共同見證集團這歷史性一刻，在上海震旦國際大樓舉辦55周年邁向第56年懸掛金蛋儀式，象徵集團正式邁入第56年。創辦人陳永泰於現場致詞表示，企業能生存55年並非易事，非常感謝同仁努力及顧客長久以來對震旦的支持和愛護。

震旦55年來始終秉持「顧客至上」的服務信念，為顧客創造價值，做好顧客滿意，一起攜手讓辦公生活更美好。

今年新冠疫情帶來人類生活的重大改變，因應工作模式的轉變，以「顧客需求」為核心，快速發展出未來企業辦公零接觸解決方案及商業模式，穩健迎接後疫情時代商機追求永續經營。

震旦集團經營超過50年，多年來在人才培育上尤為重視，並提出實踐震旦經營理念「顧客滿意、同仁樂意、回饋社會」的第一步首先必須「找對人」，找到符合震旦特質且適用的人才，並做好快速肯定與培育績優人才。

震旦集團屆滿55周年之際，除了嘉定園區，隨著市場規模進一步擴大，現有生產基地已無法滿足產量需求。日前已展開第二生產基地江蘇園區的興建工程，震旦江蘇園區生產基地是震旦集團向智慧製造轉型升級的重要一步，計畫將生產基地，朝向自動化、數位化、智慧化、綠色化於一身的智慧工廠，包括自動化生產設備、智慧化生產模式及環保的廠區設計。

震旦江蘇園區已於9月26日正式動工，園區包括木器廠、鋼製廠和椅子廠以及物流中心，為顧客提供全方位智慧辦公空間解決方案；同時也宣示震旦集團已邁向智慧製造轉型升級的新里程碑，整體開發預計2022年完工投產，以滿足更多的市場需求。

(工商 )