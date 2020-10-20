國民黨立委因不滿行政院長蘇貞昌，尚未針對開放進口美豬道歉，今（20）日再度占領立院杯葛議事，蘇貞昌批說，每天領那麼多錢卻妨礙其他立委行使職權，是國人最不願看到的行為。對此，國民黨立委陳玉珍回嗆蘇貞昌格局太低，政府錯誤政策比貪汙更可怕。

陳玉珍表示，「今天他領這個薪水，如果我們說院長你來備詢，你領了薪水，難道你就對全國人民有幫助嗎？」做了錯誤的政策，其實影響才大。

陳玉珍認為國民黨此舉是在捍衛國人食安，且國民黨真的已經相當理性及客氣，只有不讓蘇貞昌施政報告，所有的紓困預算的審查，明天在黨團協商，一樣在進行，明年中央政府總預算，各個委員會每天都在審查，並沒有停下其他工作。

陳玉珍說，唯一要求的就是蘇貞昌院長，至少為萊豬進口這一件事情向國人誠摯道歉，為昨是今非，為不能守住國人的食安健康來道個歉，這是人民很卑微的一個請求，「我們關心的是國人的食安，他只關心到薪水的事情，我覺得他格局太低」。

(中時新聞網)