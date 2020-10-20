2020 北市跨年系列活動

北市今年提前舉辦跨年系列活動，從11月28日起在6個行政區舉辦暖身活動，預估可吸引30萬人次參加，周邊裝置物也可吸引290萬觀看人次，但北市觀傳局長劉奕霆20日在北市教委會上指出，若北市每周確診案例出現15例，就會停辦跨年活動，相關配套將在下周府級會議定案。

今年跨年系列活動將在11月底開跑，首先將在內湖大湖公園舉辦寵物派對、12月5日在北門廣場舉辦塗鴉趣、12月6日在松山區民生公園舉辦咖啡手作市集、12日在永樂市場舉辦懷舊市集、19日在永康公園舉辦親子耶誕手作市集、26日在天母運動公園舉辦野餐趴，31日則有台北101大樓煙火秀。

不過北市議員許淑華20日在教育委員會上痛批，台北市長柯文哲預測，11月疫情將捲土重來，觀傳局卻沒有防疫備案，若遇疫情該如何因應，且歷年跨年活動都有10萬多人，市府應提出危機處理報告。

劉奕霆說，目前觀傳局初步規畫，北市如出現1例不明感染源本土個案，則前期實體活動將取消、跨年晚會改為線上轉播；若北市每周確診案例15例，或中央下令不得舉辦大型群聚活動，則前期實體活動取消、跨年晚會視疫情狀況改為線上轉播或取消辦理，將在下周向府級報告後定案。

(中時 )