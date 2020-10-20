台東警察分局知本派出所於日前獲報，卡大地布部落有1名老人需要協助，警方獲報後立即前往，經警詢問時老翁言語不清，最後是由里民協助辨認，員警再以電腦確認，才順利將他安全護送返家。

台東勤務指揮中心於清晨4時接獲通報，在知本里康定街發現1名瘦弱長者，隻身坐在路中央。知本派出所警員賴建華隨即趕往現場，警方詢問時老翁言語不清，又無法表達姓名及居住地址，所幸1名熱心里民路過，經里民協助辨認後，員警也以警用電腦確認身分，最後順利將該名老翁安全護送返家。

此外，當老翁返家時，家人都還在熟睡中，對於老翁獨自出門一事渾然不覺，發現竟是警方護送老翁回家，此舉讓家人都感動不已。

據了解，該老翁平時就有清晨出門運動的習慣，但當日清晨天氣較寒冷，老翁因體力不支才會蹲坐路中，被路過的熱心民眾發現後報警處理。

台東警察分局呼籲，家中如有失智長者、精神病患者，應經常幫忙拍照（衣著及特徵等），並予以協助配戴有聯絡方式之飾品、證件或可連絡之手機，且應隨時注意家人動態，同時透過警民合作及關心，為長輩找到回家的路。如發生有疑似迷途老人情形時，請立即撥打110或至轄區派出所報案處理。

(中時 )