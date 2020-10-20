357 Skate Crew團隊將於10月24日在苗栗縣通霄極限滑板運動場，舉辦滑板大賽，賽事精彩可期。（357 Skate Crew團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

Nike SB職業滑板選手陳俊安（右），與海口滑板店的主理、中華民國滑板協會發言人湯博富（左），推廣苗栗縣滑板運動文化。（巫靜婷攝）

滑板運動正式納入2021年奧運新項目，讓街頭文化躍上國際舞台，吸引更多家長願意栽培孩子學滑板。（巫靜婷攝）

滑板運動納入2021年奧運新項目，讓街頭文化躍上國際舞台，吸引更多家長願意栽培孩子學滑板，中華民國滑板協會發言人湯博富坦言，台灣在硬體設施、滑板運動發展，皆晚了國外好幾步，目前在國際賽較吃虧，但從即將舉辦苗栗通霄全國滑板大賽觀察，兒童組選手大增，可望成為台灣未來的希望。

苗栗通霄擁有全縣最完善的滑板競技運動場，純樸的小鎮也孕育出不少滑板好手，出身於通霄的Nike SB職業滑板選手陳俊安，與通霄在地滑板同好組成357 Skate Crew團隊，今年返鄉與從小一起長大的摯友、海口滑板店的主理湯博富，一起推廣苗栗縣滑板運動文化，相隔2年，10月24日將再次舉辦滑板賽事。

陳俊安指出，通霄極限滑板運動場自2013年成功爭取設置後，連年舉辦滑板賽事，廣邀滑板愛好盡情享受得來不易的場地，台灣多以公園賽為主，1分鐘自由發揮，裁判依據招式是否成功、路線流暢度及個人風格評分；大招賽則由選手出1個動作定勝負，越難的招式分數越多，裁判當場舉牌公布成績，容易影響下名選手的表現，成為賽事一大看頭。

今年的滑板大賽獲通霄鎮公所補助辦理，分為兒童、選手及新人組，上午9點開賽至下午6點。湯博富說，參考國外滑板聯盟比賽模式，可讓選手互相交流、切磋競技，了解自己的不足有助實力的增進，也因為台灣起步較晚，兒童組是重點培訓對象，因此廣邀全國滑板教練帶領學員參賽。兒童組今年報名人數暴增近4倍。

湯博富指出，滑板目前由美國、巴西、日本等3國家名列前茅，尤其是體型條件和台灣相似的日本值得借鏡，這不僅需要滑板圈共同努力，也需要政府支持。陳俊安則表示，國外的滑板場地就像公園，走幾分鐘就有1座，台灣的滑板場則較不普及，這讓滑板運動發展較慢，希望提升滑板風氣，能夠培養下一個滑板之光。

全台灣最在地的滑板比賽，10/24就在通霄滑板場。(357 Skate Crew團隊提供)

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