滑板運動納入2021年奧運新項目，讓街頭文化躍上國際舞台，吸引更多家長願意栽培孩子學滑板，中華民國滑板協會發言人湯博富坦言，台灣在硬體設施、滑板運動發展，皆晚了國外好幾步，目前在國際賽較吃虧，但從即將舉辦苗栗通霄全國滑板大賽觀察，兒童組選手大增，可望成為台灣未來的希望。
苗栗通霄擁有全縣最完善的滑板競技運動場，純樸的小鎮也孕育出不少滑板好手，出身於通霄的Nike SB職業滑板選手陳俊安，與通霄在地滑板同好組成357 Skate Crew團隊，今年返鄉與從小一起長大的摯友、海口滑板店的主理湯博富，一起推廣苗栗縣滑板運動文化，相隔2年，10月24日將再次舉辦滑板賽事。
陳俊安指出，通霄極限滑板運動場自2013年成功爭取設置後，連年舉辦滑板賽事，廣邀滑板愛好盡情享受得來不易的場地，台灣多以公園賽為主，1分鐘自由發揮，裁判依據招式是否成功、路線流暢度及個人風格評分；大招賽則由選手出1個動作定勝負，越難的招式分數越多，裁判當場舉牌公布成績，容易影響下名選手的表現，成為賽事一大看頭。
今年的滑板大賽獲通霄鎮公所補助辦理，分為兒童、選手及新人組，上午9點開賽至下午6點。湯博富說，參考國外滑板聯盟比賽模式，可讓選手互相交流、切磋競技，了解自己的不足有助實力的增進，也因為台灣起步較晚，兒童組是重點培訓對象，因此廣邀全國滑板教練帶領學員參賽。兒童組今年報名人數暴增近4倍。
湯博富指出，滑板目前由美國、巴西、日本等3國家名列前茅，尤其是體型條件和台灣相似的日本值得借鏡，這不僅需要滑板圈共同努力，也需要政府支持。陳俊安則表示，國外的滑板場地就像公園，走幾分鐘就有1座，台灣的滑板場則較不普及，這讓滑板運動發展較慢，希望提升滑板風氣，能夠培養下一個滑板之光。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。