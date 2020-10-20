全台地方政府公共造產，去年共創造盈餘13.1億元，其中，南投縣水里鄉公所在綜合發展類評選為全國第2名，獲得獎金90萬元；內政部次長陳宗彥表示，希望地方利用環境資源及特色，創造財富，並將收益用於發展地方建設。

內政部20日在南投舉辦「公共造產業務績優表揚大會」，推行公共造產績優獲獎單位，第1至第5名分別為宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市。

公共造產績優單位，觀光育樂類第1名從缺、第2名屏東縣枋山鄉公所；服務設施類第1名從缺、第2名宜蘭縣羅東鎮公所；殯葬設施類第1名屏東縣內埔鄉公所、第2名宜蘭縣壯圍鄉公所、第3名嘉義縣新港鄉公所；綜合發展類第1名從缺、第2名南投縣水里鄉公所。

陳宗彥說，公共造產就是鼓勵地方，利用當地環境資源及特色，發揮創意從事各項經濟生產事業，創造財富，並將收益用於發展地方建設，也是開創自治財源的重要途徑。

南投縣政府祕書長洪瑞智表示，縣府已連續2年獲得公共造產績效優異成績，縣內公共造產業務以納骨塔設施為主，另外則是停車場、演藝中心、空中步道、觀光類及造林，凸顯農業與觀光特色，也藉此開拓財源，紓解財政拮据的狀況。

(中時 )