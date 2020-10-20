台中市政府警察局第四分局大墩派出所巡佐黃炳欽與警員黃佳玟，日前凌晨1時許擔服巡邏勤務，行經大業路與惠中路口時，發現一台手推車停放在路口轉角處，一名白髮蒼蒼的老翁獨自坐在路邊，員警立即主動上前關懷；老翁表示因自行徒步外出收集回收物品，不自覺迷途遍尋不著返家路。

警方指出，經員警與老翁攀談得知，高齡97歲的徐姓老翁，早年從軍一生戎馬，退伍後依然過著嚴謹規律之生活，近年以收集資源回收物協助環保兼健身，現在依然精神抖擻、身體強健硬朗。

老翁表示，他下午4點從西屯區華夏巷住家出門，沿路步行至南屯區卻迷途，請員警協助指引方向欲自行徒步返家。員警查詢老翁住處與目前所在距離約達6公里，擔心凌晨道路光線昏暗，老翁自行徒步恐有安全疑慮，即向老翁表示要以警車護送返家。

警方說，老翁立即婉拒，表示警方需維護社會治安，不想要因此浪費資源，經再三勸說才欣然同意警方協助。經員警商討要先找尋適當處所，放置老翁所收集資源回收物及手推車，待天明再請其家人前來取回；見老翁神情落寞佇立一旁，員警見狀詢問得知渠不捨辛苦多時收集之回收物不能一同返家。

警方見他落寞神情員警多有不捨，設法以所內最大型之車輛協助載送，但回收物體積過大，警備車仍無法載送，正當員警苦惱之際，溝墘里巡守隊隊員楊森得知，主動答應以其貨車無償協助載送，老翁聽聞後露出燦爛笑容。

經員警護送長者返回住處，其家人表示已外出尋找多時，並向轄區派出所報案協尋，再三感謝警方及巡守隊隊員的熱心協助讓老翁平安返家。

大墩派出所長葉信良表示，警察除維護社會治安、交通外，應主動擔起關懷民眾與救助弱勢的責任，遇有民眾處於危難更應義不容辭伸出援手，才不枉大眾對人民保母之期待。

(中時 )