連假過後小琉球安檢所19日又獲報有潛水客摸海龜，海巡獲報後10分鐘內逮獲人，訊後依動保法送辦。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

小琉球遊客騷擾海龜事件頻傳，海巡雖積極宣導又都火速逮獲「摸龜嫌」，但似乎無法遏止亂象，今年至今已15起、而光10月份就5起，連假過後小琉球安檢所19日又獲報有潛水客摸海龜，海巡獲報後10分鐘內逮獲人，訊後依動保法送辦。

海巡指出，19日下午1時許接獲民眾報案稱，「於小琉球龍蝦洞海域發現浮潛遊客觸摸海龜情形」，並出具相關照片，海巡人員立即動員全力追查，10分鐘後在浮潛店家外發現該名男子，經完成偵訊後，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

海巡調查，涉案人是跟家人一起到小琉球遊玩，並參加浮潛業者帶團浮潛活動，而活動前浮潛業者有實施宣導，「告知不可以騷擾海龜」，不料仍發生觸摸海龜的憾事，涉案人坦承因為好奇所以摸了海龜。

海巡說，今年小琉球地區已發生15起類似事件，而光是10月至今就5起，在此鄭重呼籲，從事潛水活動時，面對野生動物應保持不接觸、不干擾也不得有餵食行為發生。

海巡強調，倘有違法情事，依據野生動物保育法第18條可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金，而民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護台灣珍貴的海洋野生動物。

(中時 )