台東縣議員林參天爆料，台東縣某國中棒球隊學長強逼學弟在宿舍裡當眾「打手槍」（自慰），縣府教育處長林政宏表示，校方已迅速處置，施暴者已認錯，其家長也有向被害者及家長道歉。

林參天爆料，這名國二學生至少4次遭到1名學長持球棒毆打，毆打手、腳、背部及頭部，甚至連眼睛都受傷。

他說，還有一次，施暴學生竟在宿舍內強逼受虐學生當眾打手槍，現場射精，當時宿舍裡其他4人觀看，整件事非常離譜，希望各界關注校園霸凌問題。

教育處長林政宏表示，該案為校長今年9月初開學不久主動發現，當時校長到宿舍關心學生學習與練球狀況，發現1名國二生臉上嘴角有傷、臉頰有瘀青，追問出肢體霸凌事件。

林政宏說，他接獲通報後，著手調查，並邀雙方家長面協調，結果受害學生又抖出「性平事件」，於是再召開性平會調查。

林政宏曾找受害學生給予關懷，這位學生向他承諾，不會以被害的方式加害於別人；他也向當面告訴施暴學生：「你的行為造成你的媽媽要跟別人道歉」，這位施暴學生流淚道歉。

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(中時 )