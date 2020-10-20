跨國民調機構「輿觀」（YouGov）日前發布一份針對亞太地區關於美總統大選的民調，結果顯示，相較亞太其他國家偏向支持拜登，台灣對川普的支持度以42%高於拜登的30%。對此，資深媒體人陳文茜狠批，會出現這樣的現象，是因為台灣人不在乎民主政治，並指她最近發現有人會因為你不支持川普攻擊你是大陸的外宣，「瘋到這個地步」。

美國總統大選將近，「輿觀」調查結果顯示，亞太地區與歐洲地區相同，香港、菲律賓、泰國、澳洲、馬來西亞、印尼以及新加坡等國民眾，對拜登支持度都高於川普，反觀台灣對川普支持度卻以42%高於拜登的30%。

陳文茜19日在政論節目《少康戰情室》表示，她最近發現，台灣突然出現一群川普的死忠鐵粉，出來亂罵人，只要有任何一個對川普不利的消息，他們不會說你支持拜登，反而是會直接攻擊你是大陸的外宣，「瘋到這個地步」。

陳文茜忍不住直言，「我不好意思講，全亞洲、歐洲，只有台灣支持川普的人最多，因為人家都是贊成民主政治，那我們不在乎民主政治，民主沒有這個價值可言」。

陳文茜還指出，日本也反對大陸，人家也加入美國四方對話；而印度和大陸也有摩擦，可是人家也沒有支持川普。

(中時新聞網)