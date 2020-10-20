台灣原生種「五葉松」跳脫老派植栽的印象，變成養生穀飲打入年輕市場。（自然圈農場提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣原生種「五葉松」跳脫老派植栽的印象，變成養生穀飲打入年輕市場。（自然圈農場提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣原生種「五葉松」跳脫老派植栽的印象，變成養生穀飲打入年輕市場。（自然圈農場提供／巫靜婷苗栗傳真）

自然圈農場團隊為推廣有機農業，利用五葉松的松針研發穀飲，打入消費市場。（巫靜婷攝）

自然圈農場團隊為推廣有機農業，利用五葉松的松針研發穀飲，打入消費市場。（巫靜婷攝）

苗栗縣卓蘭鎮自然圈農場研發五葉松穀飲，把老派的景觀植物變成餐桌上的美食，「台灣版抹茶」成功打進女性消費者市場，讓有機農業更親近年輕人，農場執行長陳威譁指出，農場雖然提供露營服務在網路竄紅，但年輕夥伴們更想推廣有機農業，坦言露營、商品都是手段，能吸引民眾走進農地才是目的。

自然圈農場以包廂式營地，加上唯美的露營環境，近來在網路爆紅，農場經營者是一群對農業有熱情的大專院校學生，部分成員因參與水保局計畫而結識，出社會後，一起到卓蘭壢西坪築夢，陳威譁提到，早在農場開發完成前，夥伴們就利用自身專業研發產品打頭陣、試水溫。

陳威譁指出，農場前身是一片停車場，為了改良土地，團隊把柏油和水泥刨除後，重新用酵素自然農法讓地力提升，約4、5年前嘗試開發有機農產品，搶先推出「院前摘松」品牌，參考日本及歐美經驗，結合中興大學土壤環境科學系、植物病理學系成員們的專業知識，以五葉松開發飲品。

陳威譁表示，台灣原生種「五葉松」營養價值高，以往人們對五葉松的印象停留在老派植栽，鮮少出現在年輕市場，經過研發團隊重新詮釋包裝，改良松粉苦澀口感，結合穀飲就像是「台灣版的抹茶」，喝起來像麥片，有飽足感卻不易增脂，意外深獲20歲到28歲的年輕女性喜愛。

他說，農場採有機經營，因此加工也是找有機認證的食品廠合作，露營區成功後，目前正在著手回頭改良旗下品牌的產品包裝，五葉松穀飲售價大包袋裝320元，依據個人沖泡習慣取代早餐飲品，約有1至2個月的量，小包裝60元，約可沖泡350毫升至500毫升。

(中時 )