配合未來營運發展，聯成（1313）代重要子公司泰州塑膠公告盈餘轉增資2,000萬美元。泰州塑膠工業實收資本額1.28億美元，主營業產銷PVC，年產60萬噸；106年～108年營運獲利分別為14.37億元、3.96億元及虧損2.4億元。

聯成為全球最大的可塑劑（DOP）及苯酐（PA）供應商，生產基地遍布台灣高雄、廣東中山、廣東珠海、江蘇鎮江、江蘇泰州、遼寧盤錦、四川南充及馬來西亞關丹，合計總年產規模逾343萬噸。其中，DOP年產200萬噸，掌握全球DOP13～14％市場份額；PA、PVC年產規模各為62萬噸、60萬噸。

聯成第一季受庫存跌價損失影響，EPS-0.63元，創2008年第四季來單季新低；第二季隨著報價回升，銷售量成長下，營運擺脫虧損，EPS回升至0.48元，為2017年第三季來新高。

DOP是PVC軟化加工之添加物。近期PVC市況增溫，每噸現貨報價突破千美元，波段漲幅逾二成，進一步帶動DOP價格回升；在DOP、PVC市況增溫看俏，利差擴大下，下半年營運表現可望優於上半年。

因應大陸祭出對可塑劑（DOP）普遍級限用政策，加遽DOP產業淘汰壓力。聯成結盟埃克森美孚（ExxonMobil），全面搶進DINP升級替代商機，期盼讓旗下年產逾200萬噸的DOP產品中，DINP占比達三成水準，達成擴大市占及產品結構升級目標。

聯成認為，各國持續啟動基礎建設提振經濟，烘托PVC需求持穩推進，帶動可塑劑需求續增。全球DOP年需求約3％成長，其中，亞洲及大陸年成長約5％。在積極卡位大陸市場，取得三成市占後，今年目標持續擴增，看好DINP對整體可塑劑銷量有顯著成長。

(工商 )