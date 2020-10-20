安森美半導體（ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON），擴展高性能、低噪聲的XGS系列影像感測器，該系列產品以高幀速率提供12位元影像品質。新產品包括XGS 45000、XGS 30000和XGS 20000，為分辨率要求高的應用提供高達4500萬像素的成像細節，和在8K視頻模式下達60幀/秒（fps）速率。

此外，新的XGS 5000的設計，具有低功耗性能和最先進的影像質量，用於緊湊的29 x 29 mm2相機設計。除XGS 5000之外，安森美半導體的300萬像素和200萬像素的變體版本也已發佈生產。

所有XGS器件都採用3.2μm像素尺寸以提供高分辨率，而先進的像素設計確保低噪聲性能和影像質量，這對於具挑戰性的物聯網（IoT）應用如機器視覺和智慧交通系統（ITS）至關重要。全局快門可確保拍攝移動物體時不會有移動性假象。為了簡化和加快上市時間，XGS器件提供一個通用架構，使一個相機設計可以輕易地開發多種分辨率。

XGS系列的易用性和影像品質得到了證明，多家領先的製造商已成功地將該技術集成到他們的設計中。數字成像技術的全球領袖之一Teledyne Imaging最近宣佈推出的新型GenieTM Nano-5G M/C8100區域掃描相機，是採用XGS 45000設計的。

(工商 )