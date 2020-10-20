意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）宣布併購SOMOS半導體（SOMOS）的資產。總部位於法國Marly-le-Roy的SOMOS是一家成立於2018年的無晶圓廠半導體公司，專門研發矽基功率放大器和射頻前端模組（RF Front-End Module，FEM）產品。

透過此次收購，意法半導體能夠強化其與物聯網和5G網路前端模組相關的專業技術人員、智慧財產權（IP）和產品藍圖。第一款產品NB-IoT / CAT-M1模組已開始認證測試，並將成為新的網路連線RF FEM開發藍圖的初始產品。此外，SOMOS的技術和資產還將支援意法半導體現有5G基礎建設射頻前端模組藍圖中的產品研發。

意法半導體微控制器和數位IC事業部總裁Claude Dardanne表示，「消費性電子和工業市場期待有更多、更好的網路連線解決方案。ST致力於提供和賦能解決方案，滿足這些需求，克服技術挑戰。從這個角度來看，移動物聯網和5G基礎建設技術至關重要。

透過此次收購，我們的目標變得更加明確，即在RF FEM用於蓬勃發展的連線物聯網市場中發揮重要作用，並加強5G射頻前端產品的開發實力，隨著最近收購UWB技術公司BeSpoon和NB-IoT數據機設計公司Riot Micro，ST現在可透過市場領先的STM32解決方案和生態系統，為其客戶進一步提供功能完整的網路連線解決方案。」

(工商 )