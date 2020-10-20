林俊傑（右）舉辦線上聽歌會，蕭敬騰站台。（華納音樂提供）

「亞洲唱作天王」林俊傑（JJ）20日零時發行全新專輯《倖存者•如你》，在專輯發行前75分鐘舉辦線上全球聽歌會，在海內外各平台總觀看人數約2500萬。好友蕭敬騰（老蕭）到場站台，兩人互虧打球糗事，JJ自首曾把老蕭撞倒，害老蕭髖關節壞掉，隔天演唱會帶傷上場，讓他覺得很慚愧，老蕭則展現義氣說：「我欠他的，坦白說他是我最感謝的人之一。」

兩人年初才合作新歌〈Hello〉，私底下是球友，老蕭笑說，從小聽JJ的歌長大，因為出道前在民歌西餐廳駐唱，經常被點唱JJ的歌，JJ要他幹嘛他就幹嘛，主持人黃子佼開玩笑接話「那可以幫我們買豆漿嗎？」老蕭立馬說「沒問題」。兩人近來也都跨足投資副業，JJ賣咖啡、老蕭賣茶飲，兩人也笑說，未來兩家店可以聯名合作的可能性無限。最後兩人一起倒數計時迎接JJ專輯的正式上架，老蕭大讚：「很開心能第一時間搶聽JJ兄的新歌，新歌的層次非常好，很震撼！」

林俊傑舉辦全新專輯《倖存者• 如你》線上全球聽歌會。（華納音樂提供）

睽違3年再度推出作品，JJ這次透過音樂將他出道以來所經歷的心情與過程用完整呈現，堪稱是出道17年來概念最完整的一張專輯。JJ線上聽歌會邀請了海內外各大音樂人、樂評及DJ，以及6位嘉賓包括王嘉爾、懷秋、譚松韵、陳立農、王源及老蕭一起搶聽新歌，懷秋也到場，JJ和懷秋一周至少見面3次，新歌〈最好是〉歌詞更出自懷秋之手。

陳立農是JJ粉絲，透過視訊的方式聽歌，仍緊張得全身冒汗，他除了稱讚JJ新歌好聽，還要求：「我能問JJ哥可不可以關注我的微博跟IG嗎？」而王源在直播現場直呼JJ的新歌讓他「開口跪了」，更爆料自己在得知JJ要來他18歲的生日會時，在家感動爆哭。

林俊傑睽違三年推出第14張專輯《倖存者•如你》。（華納音樂提供）

(中時 )