中天新聞台在今年底面臨執照換照，前高雄市長韓國瑜19日發文力挺中天，喊話若中天關門，台灣民主也將關門。對此，資深韓粉潘恩西感慨，即便今年「韓國瑜變總統」，他也不會關掉跟他唱反調的電視台。

國家通訊傳播委員會(NCC)史無前例將在10月26日舉辦聽證會，換照通過與否，除牽動媒體圈版圖變動，更勢將影響藍綠政治權力攻防。據NCC近期公開的換照審查的2位主持人兼委員林麗雲與王維菁，過往皆有鮮明的「反旺中」立場，卻擔任審查要務，值得大家思考。

潘恩西19日在臉書貼文感慨，他相信，即使是韓國瑜當選總統，他也不會關掉跟他唱反調的電視台。年初總統敗選及年中被罷免後，韓國瑜隨即雙重打擊結果，這是服膺民主自由的根本精神，但「韓國瑜一句抱怨都沒有」。

潘恩西指出，反觀民進黨「贏賭又要贏話」(台語)，「把人民抱怨和嗆聲的權力都要回收，這一點我們絕對不能容忍」，他強調「韓粉們力挺中天，不是因為他曾經一手促成韓流，而是中天反應民情和廣大人民站在一起」。如果有一個電視台願意為「中華民國台灣民主自由」發聲，我們也願意用生命支持他。

最後，他也說，「挺韓這一條道路，韓國瑜支持者們走的極為坎坷，但不代表潰散，如果觸碰到民主的底限，那他們將會一個個走上街頭，不容台灣民主走回頭路」。

資深韓粉在臉書發文感慨，中天面臨換照卡關，若是韓國瑜就不會關掉唱反調的電視台。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)