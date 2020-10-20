嘉義縣一名60多歲老翁帶遠親念小二的女兒到娃娃機店內遊玩，竟刻意將女童帶到角落隱蔽處，將手伸入女童短褲內，以手指來回撫摸女童下體，直到女童將老翁推開，並指著店內的監視器，色慾薰心的老翁才停手，事後女童父母提告，嘉義地方法院近日判處有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，老翁和女童父親是遠親關係，因和女童父親時有往來，因而認識女童，2019年10月4日案發當天，老翁陪女童和女童母親到娃娃機店，竟趁著女童母親去買東西離開的空檔，明知女童才小二，年僅8歲，性自主及判斷能力未成熟，只為滿足己身私慾，竟把手伸進女童的短褲內，以手指來回撫摸女童下體約3秒。

女童當下覺得不對勁，抬頭看到店內角落上方設有監視器，慌忙將老翁右手推開，手指並指向監視器，老翁才因此停手，事後女童父母報警，面對檢警訊問，老翁坦承犯行。

法官認為，老翁對未滿14歲女童做猥褻行為，造成女童人格身心發展不良影響，觸犯刑法對未滿14歲之女子猥褻罪，因被告認錯，且已得到被害人家屬諒解、不追究，並同意給予緩刑機會，依法處有期徒6月，得易科罰金，且可緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並禁止對兒童及少年實施兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害性自主罪章所定之不法侵害行為。

(中時 )