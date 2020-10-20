金門縣府建設處與工策會帶領在地業者參加明（21）日的「蝦皮社群快閃日」直播活動。（縣府建設處提供）

搶搭「雙11」電商購物商機，金門縣府建設處與工商發展投資策進會扮演火車頭，帶領金門在地業者全力促銷土、特產，明（21）日參加由蝦皮購物主辦的「蝦皮社群快閃日」直播活動，期待吸引更多消費者進入「金正好購」電商專區，也為即將來到的網路購物節做好舖路準備。

縣府說明，中秋節後進入電商旺季，今年5月開站的金門「金正好購」電商專區業績持續成長，9月業績相較5月成長120％，訪客人數在8月以後明顯增加，至今已超過2萬人次瀏覽，縣府也已協助45家在地業者、245項商品上架銷售。

縣府在10月17日配合金沙鎮公所主辦的「高粱老街風獅爺文化季」推出直播，介紹金門歷史文化與文創品牌，希望提升民眾的關注度，也為即將來到的「雙11購物節」進行暖身。

「金正好購」電商專區在雙11當天除推出任何商品均享滿999折100的促銷優惠外，更加碼推出「蝦幣5倍送」的強力促銷活動，讓全台民眾在雙重優惠超值促銷下，都能輕鬆在家購買金門特色商品，在這個特殊有趣的日子裡，達到大家開心、分享喜悅的目標。

(中時 )