美國國防部表示，第5代空中目標無人機5GAT，將於本月晚些時候進行首次飛行，地點在猶他州的杜格威試驗場(Dugway Proving Ground )。此無人機由山脈技術服務公司(Sierra Technical Services)設計，外型類似無座艙、小型化的F-22。

航空學家(The Aviationist)報導，受到新冠肺炎的影響，5GAT研發受到不少延誤，所幸工作沒有完全中斷，已在今年9月18日，已經完成地面試滑，這也意味著離試飛只差一步了。

隨著愈來愈多國家也在研發第5代戰機，美國空軍也會需要一種可以代表第5代威脅的假想目標無人機，以實現空對空、地對空模擬作戰，以及合適的武器測試平台，因此有愈來愈多的噴射式無人機在研發中，最大的特點是都具有匿蹤外型。

雖然是模擬第5代戰機，但山脈技術服務公司應用了許多現成的技術與零件來研發5GAT，比如它使用一對GE-J85發動機，此型發動機已問世超過60年，是T-38教練機與F-5E的推力來源。它也應用了很多F-5戰機和F/A-18戰機的零組件，因此它的單價壓低在1千萬美元左右。

雖然零件與發動機是舊零件，但是在匿蹤技技上並不含糊，它具有一對神似F-22的菱形機翼和進氣口，而進氣道也具備S形設計，使得雷達波從正前方不會直接照到發動機的扇葉，這也就能夠大大降低飛機的RCS（雷達橫截面）。

在飛行性能方面，製造商期望5GAT至少能夠達到高亞音速(0.8~0.9馬赫)，他們相信進氣口的設計已滿足該要求。但是不敢說能夠突破音障，因為機體沒有特別強化。有趣的是，製造商認為，戰機的極限運動範圍在-2G至+7.5G，這相當類似戰機的運動範圍，只是J85發動機的推力有限，可能無法再提升。

(中時新聞網)