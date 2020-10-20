全台首座、亞洲唯二符合國際賽事規格的國際溜冰場將坐落潮州運動公園，20日動土預計明年7月完工。（謝佳潾攝）

潮州出滑輪溜冰好手，學子克服場地障礙練就一身功夫，在各大國際賽事屢創佳績，而今「逆境成順境」，全台首座、亞洲唯二符合國際賽事規格的國際溜冰場將坐落潮州運動公園，20日動土預計明年7月完工，安全帽造型外觀很吸睛。

潮州鎮堪稱是競速溜冰菁英的搖籃，知名選手有2017年世大運奪下1金4銀、2018年亞運奪下冠軍的李孟竹，以及同世大運也拿下1金的黃玉霖，他們都是在潮州運動公園無遮風擋雨、只能「看天練習」的嚴峻環境中訓練出來的，而他們的成功讓屏縣府正視到相關體育發展設施的重要性。

去年屏縣府積極向教育部爭取經費，後終於獲得3億7000萬補助經費，計畫在潮州運動公園打造「屏東縣國際溜冰場」，且不僅是全台首座半室內拋物線型200公尺賽道溜冰場，以及400公尺溜冰公路賽道，更是亞洲第2座符合國際賽事規格的溜冰場。

縣長潘孟安20日主持動土儀式時，開心介紹道，溜冰場是以安全帽造型採用大跨距弧形看台的主場館，全天候可使用，可容納1200個觀眾席位，除訓練外還能承辦國際賽事，此外也將同步更新原有的羽球館及籃球場，打造完善的運動園區。

屏東縣滑輪溜冰協會技術教練蔡明進說，台灣的滑輪溜冰在亞洲是前3名，世界排名也是前段班，而光是屏東就有近百名溜冰選手，同時也有7、800人學溜冰，之前無室內場地練習真的很吃虧，很期待新溜冰場的落成。

(中時 )