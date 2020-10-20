懸日和跑者交織成美麗畫面，豐富了台南古都國際半程馬拉松。（大會提供）

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的2020台南古都國際半程馬拉松，原訂3月1日舉辦，因為新冠肺炎疫情延到今天清晨5點45分鳴槍起跑，仍吸引1萬5千名跑者熱情參賽。

今年台南古都國際半程馬拉松分為半程馬拉松組（21.0975公里）、路跑組（10公里）及健康休閒組（5公里）3個組別，半馬組第一名獎金從1萬2千元調高至5萬元，更新增國內排名獎金，吸引許多國內菁英好手前來挑戰，包含NIKE FAST42 選手、國手匯贊助選手、109年全國運動會馬拉松項目各縣市代表隊選手及蘇志濱間歇團教練及選手、國內女子超馬紀錄保持人、女子半馬紀錄保持人、世大運及奧運國手等等，競爭十分激烈。

男子半馬組賽事由馬拉西亞籍台灣女婿陳洪龍奪冠，女子半馬賽事則由我國女子半馬紀錄保持人謝千鶴拔得頭籌，10公里男、女組則是由路跑界的神鵰俠侶游雅君及古建宏奪得第一名。

台南黃偉哲表示，感謝所有選手配合共同防疫，依循主辦單位設置三個出入口實施體溫量測及配戴口罩，讓大家看到選手自律的高水準表現，也感謝台灣港務股份有限公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有台南市民的共同支持，才能成就這場城市馬拉松活動。

台南市體育處表示，為響應環保，賽道沿途設有水站，選手可自備環保杯飲水，會場今年特別設置了ECOCO智慧回收機，鼓勵民眾將賽事常見的水瓶（PET保特瓶）回收換購物金，共同維護環境清潔，響應搭乘接駁車的選手，今年則是於接駁巴士中特別安排了1台雙層觀光巴士，提供選手們透過不同視角認識台南，現場也邀請中華職棒統一獅吉祥物萊恩和民眾熱烈互動。

(中時 )