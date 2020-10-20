金管會2020年9月鬆綁了外銀淨值計算規定，連帶外銀發新台幣債券額度也拉高。金管會銀行局20日指出，在法規放寬後，若以2020年7月底的外銀備抵呆帳及保證責任準備金額來看，新台幣金融債發債額度可增加576億元。

為配合政府發展綠能產業政策，有助外國銀行引進離岸風電專業融資經驗，滿足外國機構來臺投資風電或綠能設備的專案融資需求，金管會在2018年4月17日訂定發布「外國銀行在臺分行發行新臺幣金融債券辦法」，後來在2020年9月26日又鬆綁了外銀淨值計算。

銀行局指出，此次為讓外銀分行的淨值定義範圍有一致性的標準、並讓外銀可以擴增債券發行額度，修正「外國銀行在臺分行發行新臺幣金融債券辦法」第三條及第七條。

銀行局指出，外銀分行申請發行新台幣金融債券的額度不得超過淨值的8倍，而現在外銀分行在計算淨值時可將依法令規定提列的「備抵呆帳及保證責任準備金額」之一定比率計入，也就是外銀在台分行提列的備抵呆帳及保證責任準備金額的50％，可計入在台分行淨值。

銀行局指出，截至2020年7月底止，外銀的「備抵呆帳及保證責任準備金額」為144億元，因此發債額度可多576億元（144億元X50﹪X8倍）。

金管會統計至2020年9月底，已有法國興業、法國東方匯理、法國巴黎、德意志銀行等4家外銀在台分行發行178億元台幣金融債。

銀行局指出，考量市場現況與實務需求，並參考行政院農委會及交通部意見，將全國農業金庫、辦理儲金匯兌的郵政機構納入本條之銷售對象。

金管會表示，此次修正草案除將於近日刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登修正草案總說明及條文對照表，各界如有任何意見，可在公告翌日起14日內提出。

(工商 )