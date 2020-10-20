去年以專輯《盤》獲金音獎評審團獎及最佳現場演出獎的落差草原WWWW，推出最新單曲《黑夢》，其中收錄〈黑夢〉、〈鯨骨〉、〈貝殼〉三首歌曲。落差草原WWWW也在今(20日)釋出於彰化三合院拍攝的Live Session（現場演出）影片，影片昨（19日）晚也在美國最大音樂live影像平台Audiotree上線，讓許多海外樂迷也十分驚豔。

落差草原WWWW新作《黑夢》以台灣史前的文化遺跡、島上消逝的古老族群、傳說中的物種和即將消逝的語言作為靈感，轉化為〈黑夢〉、〈鯨骨〉、〈貝殼〉三首歌曲。他們到彰化花壇鄉的台灣傳統三合院拍攝Live Session影像，大家身穿團員愛波設計的服飾，以圓圈陣形搭配360度環形攝影呈現兩首歌曲的現場演奏，在傳統三合院充滿台灣意象的場景拍攝的現場演出影像中，也穿插了許多充滿落差草原WWWW風格繽紛動畫。

此外，簡單生活節昨日（10/19）公佈了落差草原WWWW ft. 巴奈＆那布作為第一波演出陣容，落差草原WWWW表示：「巴奈是我們一直以來都很崇敬的歌手、也是我們想要交流學習的對象，很高興這次簡單生活節能夠讓我們有這個機會與巴奈合作，透過和巴奈、那布學習布農古老的歌謠，了解不同族群生活的生命觀，這也將影響草原和巴奈的現場演出敬請期待。自由共生、沒有人是局外人。」

落差草原WWWW推出全新EP。「子皿」提供

落差草原WWWW在台灣三合院拍攝影片。「子皿」提供

(中時 )