山海鐵馬道是台東市民遊憩熱點，台東縣政府建設處邀請在地鄉親參與規畫設計，由民眾票選出9處空間進行景觀改善，歷經約10次的民眾參與後，「回驛計畫」完工點燈，縣長饒慶鈴期盼這條全台最美的鐵馬道，成為台東生態綠廊。

台東縣政府建設處表示，大部分公共工程都是公部門在主導，這次辦理山海鐵馬道「回驛計畫」，考量到這條鐵馬道是在地鄉親重要的休閒空間，對它有滿滿的情感與想法，便從去年展開民眾參與。

建設處指出，策畫團隊與設計師從去年夏天就進行現地觀察與居民訪談，前後共舉辦10場推廣說明活動，得到許多建設性的意見，有人認為照明不夠，也有人說應該有符合親子使用的空間，還有人覺得鐵道有些單調，最後統整出9處大家認為需要改善的空間，做為景點改造的依循。

另外，也邀請國際知名設計師「沙布喇‧安德烈」首次跨界以多媒材裝置創作「鐵道植栽牆」、「看我拿手好戲」兩件作品；同時邀請新生國中彩繪創作，並導入鐵道植物學概念，以營造更親善的綠色生活廊道魅力。

縣長饒慶鈴表示，從鐵道轉換為綠廊迄今，已經走過19個年頭，這次點亮的山海鐵馬道，將繼續乘載著台東人的生活日常，成為台東的城市品牌。

(中時 )