海巡署第4岸巡隊許厝寮安檢所人員20日以望遠鏡偵蒐雲林縣麥寮鄉海面狀況，發現近岸沙洲上有3名男子試圖往岸上移動，但海水已淹及胸部岌岌可危，立即按下緊急鈴動員救人，最後成功把3人救回上岸，結束一場虛驚。

3名男子20日上午6時許，相約在雲林縣麥寮鄉許厝寮沙洲附近挖掘蛤蜊，因未注意到漲潮時間，發現情況不對時海水已淹至胸口，1人離岸較近自行游上岸，另2人因已踩不到底，只能抱著蚵架等待救援。

海巡1兵劉哲緯發現後，通報上士小隊長林俊各攜帶救生裝備趕往現場，只見2名男在海上載浮載沈，情況相當危急，所幸救援過程順利，2人上岸後休息片刻恢復體力，即與另1名同伴開車返家，離去前不停地向海巡人員道謝。

海巡人員表示，許厝寮沙洲因生態豐富，常有當地民眾或外地遊客利用退潮時間挖掘蛤蜊，近年來已發生多起漲潮時受困沙洲意外，所幸經海巡人員即刻救援均未傷亡，目前已在許厝寮岸際裝設潮汐告示牌及標語，提醒民眾注意安全。

第4岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲，民眾如在岸際或海域從事水上相關活動，應注意四周環境及備妥安全措施，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助。

(中時 )