高雄市議員黃捷接獲民眾爆料，指出高雄市苓雅分局舉辦聯合勤教期間，分局長居然大力宣揚宗教，還邀請大家一起修仙做法跳體操，痛批實在離譜。

黃捷在臉書表示，得知這項消息非常訝異，分局舉辦這麼無謂的講習實在浪費時間，和議會夥伴積極推動警察思覺失調應對常訓，並努力爭取一段班勞動權益時，長官竟把基層員警當作仙劍奇俠傳真人版，要求警察同仁一起來練功，實在離譜。

黃捷強調自己尊重每一個宗教，也認為每個人都有選擇信仰的權益，但濫用職權，把檢討會當成宗教宣講的工具，對警察勤務和治安環境一點幫助也沒有，強烈要求立刻停止假開會真佈道的荒唐行為，聯合勤教應確實檢討應改善事務，並給基層員警應有的勞動權益，而不是用來練功，而身為長官應要好好檢討自己的誇張行為，如果利用職權胡搞瞎搞，一定追究到底。

據《中央社》報導，苓雅分局澄清，因先前仁武分局澄觀派出所長薛冠洲心肌梗塞，一度陷入昏迷，鑒於維護同仁身心健康，才會在聯合勤教後，邀請氣功老師分享拉筋動作，藉此活化細胞、提升免疫力。

(中時新聞網)