台南科園區今年7~8月營業額出爐，營收為1507.99億元，較去年同期成長12.85％，不僅主要產業積體電路呈雙位數成長，達16.55％，電腦及周邊產業成長率更達89.54％。

積體電路產業方面，5奈米製程正式在南科量產，7~8月營業額為979.6億元，占南科營收比重64.96％，在通訊、高速運算等先進晶片領航帶動，並在5G射頻元件及消費性產品等應用助攻之下，推升積體電路產業營收較去年同期大幅成長16.55％。

受惠於疫情所帶動的宅經濟需求及面板價格翻揚等因素，光電產業7~8月營業額為369.17億元，占南科比重24.48％，營收較去年同期成長3.93％。在面板產業不斷深化技術及創新，開拓車載及醫用等利基市場，產業營運體質持續改善，營收已開始成長回溫。

電腦及周邊產業7~8月營業額達89.54億元，較去年同期成長89.54％；通訊產業7~8月營業額達20.51億元，較去年同期成長2.52％，主要受惠美中貿易戰下台商回流以及宅經濟所帶來的效應。

南科長期投入發展的生技產業營業額則為20.57億元，較去年同期成長38.56％，營收約5成來自疫苗製藥廠商，醫療器材業營收則成長近5成。

精密機械產業方面，雖有半導體持續擴產帶動相關設備需求，惟受疫情影響造成工具機等終端市場需求放緩，7~8月營業額達56.25億元，較去年同期衰退20.94％。

(中時 )