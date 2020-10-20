閻奕格將推出新專輯《Let Everything Happen》，20日在遊艇上舉辦記者會，邀來主演《刻在你心底的名字》的同門師弟陳昊森站台，他送上「好運花生」，祝福「一切好事通通花（發）生」，他們即興合唱〈刻在我心底的名字〉，默契十足。

她日前去看電影《刻在你心底的名字》大哭3次，直說當看到2個相愛的人卻無法戀愛，有一股無法發洩的氣，「我覺得他們怎麼這麼可憐」，大讚陳昊森演技，期待2人將來能一起合作。

談到新專輯，她開心形容就像誕生了一個小孩，被問及她與圈外男友「單車男」穩定交往中，今年想婚生子？邁入30歲的她，坦言與男友有討論婚事，但目前不著急，「不想給他壓力，現在感覺很安穩。」她的家人態度開明，不會催婚，母親也支持她現今以事業為重，母親鼓勵：「妳9歲努力到現在，這個舞台不是每個人都可以擁有的。」

她先前開唱，男友找家人、好友組成加油團，更浪漫送花，讓她感動淚崩，若男友突然求婚，她笑表示會先考慮一下，「畢竟還是要有矜持。」她近期邀來高爾宣、J.Sheon等人合作新歌，互動親暱，昨透露男友應該不會吃醋，「他相信我是個專一的人。」此外，閻奕格將在11月21、28日及12月12日分別於台北、台中、高雄開唱，門票在24日中午12點於KKTIX開賣。

閻奕格在遊艇上舉辦發片記者會，陳昊森力挺站台。（粘耿豪攝）

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