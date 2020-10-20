大陸國務院新聞辦公室20日舉行新聞發布會，國資委介紹了前3季央企經濟運行情況，前3季央企有效投資規模持續增強，尤其是「兩新一重」領域投資加大，前3季度，中央企業完成新型基礎設施投資超過2500億元(人民幣，下同)。

一財網報導，國資委秘書長、新聞發言人彭華崗表示，從央企前3季度經濟運行情況看，絕大多數企業延續了生產經營持續改善、經濟效益快速回升的向好態勢，基本扭轉了上半年的不利局面，加速回到經營發展的正常軌道。

(旺報 )