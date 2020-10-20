大陸衝刺新基建投資 前3季超2500億人幣 19:142020/10/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸今年投資新型基礎設施已超過2500億人民幣。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院新聞辦公室20日舉行新聞發布會，國資委介紹了前3季央企經濟運行情況，前3季央企有效投資規模持續增強，尤其是「兩新一重」領域投資加大，前3季度，中央企業完成新型基礎設施投資超過2500億元(人民幣，下同)。 一財網報導，國資委秘書長、新聞發言人彭華崗表示，從央企前3季度經濟運行情況看，絕大多數企業延續了生產經營持續改善、經濟效益快速回升的向好態勢，基本扭轉了上半年的不利局面，加速回到經營發展的正常軌道。 (旺報 ) #投資 #經濟 #新聞 #央企 #經營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸央企9月淨利潤 創造歷史同期最好水準 19:162020/10/20 兩岸 《半導體》辛耘投資1426萬美元 新建陸再生晶圓廠 09:082020/10/20 財經 財稅專家分析 財政返還鼓勵投資 如同退稅 04:102020/10/20 兩岸要聞 《金融》法國巴黎人壽偕台新投信 推P85安全網投資帳戶 15:562020/10/20 財經 內需發力 國際機構上修陸GDP 04:102020/10/20 焦點新聞 法國巴黎人壽攜手台新投信 推P85安全網投資帳戶 23:362020/10/20 財經 《國際產業》瑞士電動車新創Piech 請來前福斯集團CEO大咖助陣 13:572020/10/20 財經 疫情下的投資新契機 電子商務平台、娛樂軟體最熱 12:062020/10/20 財經 新經濟循環周期開始了 花旗上修美2021年GDP 21:002020/10/20 財經 螞蟻上市 《經濟學人》：大陸相隔700年再創貨幣奇蹟 09:502020/10/20 財經 兩岸熱門新聞 解放軍對台主力神秘誓師 出征目標打馬賽克引揣測 - 兩岸 馬斯克食言 陸產特斯拉Model 3將出口歐洲 - 兩岸 - 旺報 妙天：希望台灣人 更富足安康 - 兩岸新聞 - 旺報 美兩大藥廠暫停新冠疫苗試驗 陸大量預約接種風險暴增 - 兩岸 野草時代的任正非──華為突圍哲學（一） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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