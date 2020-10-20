每年有1270萬噸垃圾進入海洋，相當於每分鐘就有一卡車的垃圾被倒進海裡，世界經濟論壇推估2050年海中的垃圾將比魚還多！環境顧問業者今(20)日首次公開海底垃圾調查結果，其中最髒樣站位於淡水河口外海，高達全球平均近90倍。

自去年開始，澄洋環境顧問公司與國內海洋生態學者合作，合作對象包括中山大學榮譽教授、海生館前館長方力行，每季到彰化烏溪、桃園新屋溪口、新北淡水河口等西海岸8處河口外海採樣監測，一年來共採集215次、6000件海底垃圾，其中有 83.3％的採樣有收集到海底垃圾。

採集結果統計，淡水河口外海垃圾密度每平方公里268萬件，重量6292公斤，高達全球平均重量近90倍，部分樣點垃圾量比生物還多。

澄洋環境顧問研究主任胡介申說，此次調查發現近6成垃圾為纖維布料，推測來自漁網、扁紗編織袋等，有3成為膜狀塑膠，可能來自塑膠包裝，多數漁網與布料纖維密度大於海水，而比海水輕的塑膠袋和塑膠膜，容易因細菌與藻類等生物附著而抵銷浮力，因此沉入海底。

方力行指出，進入海洋的垃圾有94％沉在海底，我們平常淨灘的垃圾只佔6％，海底累積的垃圾對底棲生物具有潛在風險，西海岸為台灣重要的漁場，了解海底垃圾污染狀況刻不容緩。

澄洋環境顧問執行長顏寧補充，台灣西海岸平均海底垃圾密度為每平方公里12萬1074件、重量102公斤，以同樣單位面積的重量相比，比起日本東京灣66.6公斤、韓國31至73公斤、中國大陸沿海15.9公斤，高於全球平均密度的約1.5倍，其餘1成垃圾包括塑膠、玻璃、紙類、金屬等。

(中時 )