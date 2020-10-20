資料顯示，第3季大陸央企實現營業收入7.8兆（人民幣，下同），年增長1.5％；其中，9月實現營業收入2.8兆，年增4.3％，月度增速創今年最好水準。

前3季度大陸央企累計實現營業收入21.1兆元，收入降幅由上半年的7.8％收窄到前3季度的4.6％。

第3季度央企實現淨利4748億元，年增長34.5％，其中9月實現淨利潤2046.3億元，創歷史同期最好水準；前3季度累計實現淨利潤9133.5億元，降幅由上半年的37.7％收窄到13.6％。

(旺報 )