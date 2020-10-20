大陸央企9月淨利潤 創造歷史同期最好水準 19:162020/10/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸央企9月淨利潤創造歷史同期最好水準。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資料顯示，第3季大陸央企實現營業收入7.8兆（人民幣，下同），年增長1.5％；其中，9月實現營業收入2.8兆，年增4.3％，月度增速創今年最好水準。 前3季度大陸央企累計實現營業收入21.1兆元，收入降幅由上半年的7.8％收窄到前3季度的4.6％。 第3季度央企實現淨利4748億元，年增長34.5％，其中9月實現淨利潤2046.3億元，創歷史同期最好水準；前3季度累計實現淨利潤9133.5億元，降幅由上半年的37.7％收窄到13.6％。 (旺報 ) #季度 #央企 #收入 #營業收入 #營業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》綠色採購拚振興 臺企銀連8年獲表揚 07:432020/10/20 財經 大陸衝刺新基建投資 前3季超2500億人幣 19:142020/10/20 兩岸 陸900萬保險業務員 僅三成月入逾萬人幣 02:462020/10/20 兩岸 《光電股》玉晶光迎最旺Q4 外資重申買進 10:502020/10/20 財經 第23屆京台論壇開幕 劉結一：兩岸關係好台灣才會好 12:392020/10/20 兩岸 陸委會強調 台企享陸政策優惠 屬合法行為 04:102020/10/20 兩岸要聞 市議員批行動支付台中市吊車尾 經發局：透過整合讓使用率更普及 18:002020/10/20 生活 關鍵一周 陸高調表態劍指美台 04:102020/10/20 話題觀察 《國際金融》歐企有感復甦 前景仍堪虞 10:162020/10/20 財經 《興櫃股》宅經濟推升獲利 陞達科技上櫃倒數計時 15:392020/10/20 財經 兩岸熱門新聞 馬斯克食言 陸產特斯拉Model 3將出口歐洲 - 兩岸 - 旺報 解放軍對台主力神秘誓師 出征目標打馬賽克引揣測 - 兩岸 妙天：希望台灣人 更富足安康 - 兩岸新聞 - 旺報 開放雙引擎 中共高層布局上海 - 政經 - 旺報 野草時代的任正非──華為突圍哲學（一） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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