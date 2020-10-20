菲律賓首家、同時也是最大電視台ABS-CBN，因得罪總統杜特蒂，今年5月換照未過後被迫停播。勞工團體、記者組織痛批，此舉不僅危及1.1萬名電視台員工的生計，也嚴重威脅該國的新聞自由。

事實上，從2016年大選期間至他上台後，杜特蒂一直對ABS-CBN相當不滿，他曾在國會演說中公開批評該集團偏袒在野黨、經常抹黑他，還拒播他的競選廣告，甚至侵吞廣告費用。

今年2月，擁有數十個全國和地方電視台、廣播電台、網路新聞平台的ABS-CBN總裁向杜特蒂公開道歉，當時消息稱，ABS-CBN執照延期應無問題。然而，該集團25年的執照於5月4日到期後，就被要求立刻停業並繳回頻譜。7月10日，國會相關委員會又再度拒絕ABS-CBN申請延長特許經營權的要求，但允許該集團繼續上訴。

人權觀察組織（HRW）菲律賓研究員孔德（Carlos Conde）表示：「這是對菲律賓新聞自由非常嚴重的打擊...很難想像，杜特蒂與此無關」。

國際特赦組織（AI）菲律賓分會秘書長歐拉諾（Butch Olano）也說，在疫情下此舉顯得「特別魯莽」，對於菲律賓的媒體自由，「這是個黑暗的日子，讓人想起戒嚴時獨裁者如何奪取新聞機構控制權」。

菲國全國記者聯盟（NUJP）也發布聲明痛批：「我們的人民正對抗致命的疫情大流行，政府卻透過國家電信委員會向ABS-CBN下達停播令，對新聞自由和言論自由進行卑鄙攻擊」。

(中時 )