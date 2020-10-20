光華商場驚傳19歲男墜樓 警調查獨自1人到7樓 19:172020/10/20 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 光華數位新天地商場發生民眾墜樓，警方排除有外力介入，19歲陳姓死者獨自1人到7樓。（報系資料照／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光華數位新天地商場，20日下午4點多發生民眾墜樓，警方到場後，查出是19歲的陳姓男子，經調閱大樓內的監視器畫面，陳獨自1人到7樓，之後就發生墜樓，排除外力所致，至於詳細原因，警方已聯繫家屬到場了解。 光華數位新天地商場人員，聽到巨大聲響前往查看，陳男已經倒臥在地面，警消派出救護車到場，陳已沒有呼吸心跳，商場隨即配合調閱監視器，確認陳獨自一人前往商場，身分與商場無關。 警方依證件查出陳男身分並聯繫家屬，家屬並於墜樓死因排除外力並沒有意見，現正在製作筆錄，報警檢察官相驗。 (中時 ) #商場 #家屬 #警方 #數位 #新天地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廚餘放樓梯間養蟑螂 鄰居勸解卻被打 14:492020/10/20 社會 光華數位新天地商場 今下午竟有男子墜樓 22:312020/10/20 社會 男吊16樓 以死相逼要與川普通話 04:102020/10/20 國際大事 太平驚傳「醉」翁被家暴 警通報社會局 10:442020/10/20 寶島 愛改車又沒錢 19歲男隨手拔走別人排氣管 14:242020/10/20 社會 南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷 14:582020/10/20 財經 23歲女模冠軍抽脂枉死 南非未婚夫視訊崩潰痛哭 21:502020/10/20 娛樂 三浦春馬爆他殺 近萬網友「抓3疑點」：不單純 13:162020/10/20 娛樂 與母擁抱道別後詭異墜6樓亡 家屬討真相竟被「拉進賓館」 09:342020/10/20 兩岸 高雄市民進黨議員江瑞鴻 驚傳腦中風送醫 09:112020/10/20 政治 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 國中女師逼老公脫褲公園露鳥 新婚2年離家床戰小王17次 - 社會 高中妹疑怨學長「射後不理」 怒告性侵連出3招全失敗 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 禮儀女業務穿「褲襪」開車 博士人夫伸手「摸腿襲胸」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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