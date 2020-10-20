光華數位新天地商場，20日下午4點多發生民眾墜樓，警方到場後，查出是19歲的陳姓男子，經調閱大樓內的監視器畫面，陳獨自1人到7樓，之後就發生墜樓，排除外力所致，至於詳細原因，警方已聯繫家屬到場了解。

光華數位新天地商場人員，聽到巨大聲響前往查看，陳男已經倒臥在地面，警消派出救護車到場，陳已沒有呼吸心跳，商場隨即配合調閱監視器，確認陳獨自一人前往商場，身分與商場無關。

警方依證件查出陳男身分並聯繫家屬，家屬並於墜樓死因排除外力並沒有意見，現正在製作筆錄，報警檢察官相驗。

(中時 )